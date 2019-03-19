Голосование по "Брекзиту" могут отменить из-за закона 415-летней давности

Нижняя палата британского парламента не может снова вынести на голосование тот же самый договор по "Брекзиту". Об этом в понедельник, 18 марта, заявил глава палаты общин Джон Беркоу.

По его словам, если в договор о выходе страны из Евросоюза не внести изменения, это будет противоречить закону 415-летней давности. Согласно ему, один и тот же законопроект не может быть внесен на голосование в течение одного и того же срока полномочий парламента.

Представительница британского правительства заявила в интервью dpa, что Беркоу заранее не информировал кабинет министров о своей точке зрения. Глава палаты общин уже принял несколько решений, которые не понравились многим сторонникам жесткой линии "Брекзита". Беркоу обвиняют в "чрезмерно дружественных" действиях в отношении ЕС. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск пока не прокомментировали заявление Беркоу.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже дважды не сумела заручиться поддержкой парламента по вопросу своего плана о выходе страны из Евросоюза. До среды - за два дня до очередного саммита ЕС - британские депутаты должны в третий раз проголосовать за или против соглашения между Лондоном и Брюсселем о "Брекзите". При этом Джон Беркоу уточнил, что между первыми и вторым голосованиями Тереза Мэй внесла в договор "существенные изменения". Это является условием и для третьего голосования.

Ранее, 17 марта, стало известно, что правительство может отложить третье голосование по "Брекзиту". Проведение нового волеизъяления депутатов "было бы сложно оправдать, если заранее известно о поражении", заявил министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд сообщил, что правительство не будет выносить соглашение с ЕС на голосование нижней палаты, если не будет достаточной поддержки среди консерваторов и депутатов от североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП).