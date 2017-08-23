Шотландия и Уэльс готовят поправки в "Великий билль об отмене законов ЕС"

Правительства Шотландии и Уэльса намерены подготовить свои поправки в так называемый "Великий билль об отмене законов ЕС" (Great Repeal Bill), подготовленный британским правительством, так как не согласны с его содержанием. Соответствующее совместное решение приняли первый министр Шотландии Никола Стерджен и глава правительства Уэльса Карвин Джонс.

"Великий законопроект об отмене" (иначе его называют Биллем об отмене законов ЕС), внесенный в парламент 13 июля, называют самым важным законопроектом в стране за последние несколько десятилетий. Главными положениями Great Repeal Bill станут отмена действия на территории Британии закона "О Европейском сообществе" от 1972 года, который ввел в действие в Соединенном Королевстве законодательство ЕС, а также провозглашение конца действия законов ЕС в стране.

По мнению Стерджен и Джонса, существующий документ не учитывает интересы и ранее высказанные ими предложения, а также ведет к централизации принятия решений в Вестминстере.

"Эти изменения будут призваны защитить полномочия и обязанности и предоставить эффективные полномочия по обеспечению правовой деятельности по выходу из ЕС", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте шотландского правительства.

В обращении не указано, какие именно поправки намерены подготовить стороны, а также в какие сроки они их планируют представить.

Между тем ожидается, что парламент Великобритании приступит к рассмотрению Great Repeal Bill 7 сентября после того, как парламентарии выйдут после летних каникул.

Членам правительства, а потом и парламентариям придется пересмотреть сотни, если не тысячи, европейских законов и понять, какие именно из них и как следует переделать в национальные, какие отменить, а какие новые законы ввести. По данным библиотеки палаты общин британского парламента, в настоящее время в Британии действуют 19 тысяч законодательных норм ЕС.