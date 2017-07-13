В Британии готовят к публикации законопроект о выходе из ЕС

Сегодня в Великобритании опубликуют текст законопроекта о выходе страны из Европейского союза, сообщает британская газета The Guardian.

Документ, который получил неофициальное название "Великий законопроект об отмене", аннулирует действие закона о Европейских сообществах, принятого в 1972 году, и законов ЕС на территории Великобритании.

Теневой министр по вопросам Brexit Кейр Стармер, представляющий находящихся в оппозиции лейбористов, заявил "Гардиан", что в нынешнем виде законопроект не получит поддержки его партии.

"У нас есть серьезные вопросы к позиции правительства, и, пока правительство не обратит на них внимания, мы не поддержим законопроект", - заявил К.Стармер.

По словам теневого министра, Лейбористская партия потребует поправок по шести пунктам, часть которых касаются трудового законодательства, а также возможности правительства менять законодательство с минимальной парламентской проверкой. Он добавил, что, несмотря на претензии к тексту законопроекта, лейбористы не ставят цели заморозить процесс выхода из ЕС, а лишь добиваются разумного подхода к нему.

В свою очередь британские либерал-демократы, также находящиеся в оппозиции, заявили, что благодаря их стараниям процесс утверждения законопроекта может обернуться для правительства "адом".

"Если правительство попытается пойти на какие-либо уловки, чтобы изменить существенные гарантии, от прав трудящихся до вопросов окружающей среды, то они играют с огнем", - заявил нынешний лидер партии Тим Фэррон.

В то же время министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что этот документ предусматривает "максимум определенности, целостности и контроля" и назвал его "одним из самых значительных законопроектов, которые когда-либо проходили через парламент, и крупнейшим рубежом в процессе нашего выхода из Европейского союза".

Как ожидается, Европейский союз также в четверг опубликует свою версию законопроекта о выводе из своего состава Великобритании.

Сам процесс выхода Британии из ЕС, как ожидается, должен продлиться 2 года.