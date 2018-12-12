Лидеры ЕС в четверг обнародуют заявление о Brexit - Туск

Лидеры Евросоюза обнародуют официальное заявление о Brexit в четверг вечером после того, как заслушают отчет премьер-министра Британии Терезы Мэй о состоянии планов Лондона относительно развода с блоком, сказал в среду глава Евросовета Дональд Туск, председательствующий на саммите ЕС.

Согласно письму, которое Туск направил лидерам ЕС, Мэй представит им свой отчет перед ужином в четверг. После этого лидеры блока “утвердят заключения о Brexit”, сообщил глава Евросовета.

Дипломаты говорят, что ЕС может в своем заключении прояснить детали реализации соглашения об условиях Brexit, в особенности вызвавшего споры вопроса о границе с Ирландией.

Туск добавил, что лидеры ЕС обсудят подготовку к сценарию, при котором Британия может выйти из блока без соглашения.

Мэй в понедельник объявила, что отложит парламентское голосование по вопросу сделки о Brexit, которое должно было состояться во вторник, и попытается добиться от ЕС дополнительных уступок, чтобы гарантировать одобрение сделки законодателями.

В среду законодатели из Консервативной партии Мэй инициировали голосование о вотуме недоверия премьеру на фоне резкого усиления неопределенности вокруг Brexit.