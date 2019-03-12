Последнее обновление: 12.03.2019 17:24

Немецкий бизнес призывает ослабить позиции популистов на выборах в Европарламент

Руководители немецких компаний E.ON Evonik, RWE и Tyssenkrupp призвали своих сотрудников принять участие в выборах Европейского парламента, которые пройдут с 23 по 26 мая 2019 года.

Таким образом они хотят не допустить усиления позиций популистских партий в Брюсселе и поддержать сторонников единой

"Десятилетия в Европе и большей частью по всему миру существовало единой убеждение в том, что взаимное сотрудничество приносит благосостояние для всех", - заявил директор энергетического концерна E.ON Йоханнес Тайссен в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung, опубликованном во вторник, 12 марта. Однако сегодня это единое мнение находится под угрозой, добавил он.

По словам Тайссена, высокая явка на выборы Европарламента снизила бы шансы популистов на получение мандатов и в то же время укрепила бы сотрудничество в Европе.

Эту позицию разделает глава концерна Thyssenkrupp Гвидо Керкхофф. "Удивительно, как легко некоторым удается нивелировать то, что Европа означает для всех нас", - заявил он, подчеркнув при этом, что в такой ситуации крупные компании не могут оставаться в стороне.

Председатель правления энергетического концерна RWE Рольф Мартин Шмиц также заявил, что собирается призвать сотрудников своего предприятия пойти на выборы, используя свои демократические права. "Поддержать сейчас ЕС, наш ЕС, вместо того, чтобы расшатывать его, как того требуют некоторые популисты, - это важное и правильное дело", - указал Шмиц.

В то же время глава компании Evonik Кристиан Кулльман обратил внимание на то, что в свете ситуации вокруг "Брекзита" особенно важно побудить молодежь участвовать в выборах.

"Голосование в Великобритании закончилось именно так, потому что там не удалось мобилизовать молодых людей, - сказал он. - Сейчас мы рискуем тем же в Европе - на выборах в конце мая. Опасность, что враждебные Европе силы приобретут больше влияния, стала реальностью".

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