КНДР хотела снятия санкций в обмен на частичное закрытие ядерного центра - чиновник

Северная Корея предлагала закрыть часть своего ядерного комплекса в Йонбёне в обмен на снятие санкций ООН, за исключением тех, которые напрямую касаются программ разработки оружия массового уничтожения, сказал высокопоставленный представитель Госдепа США.

“Дилемма, с которой мы столкнулись, состоит в том, что представители Северной Кореи на данный момент не хотят полностью замораживать свои программы разработки оружия массового уничтожения”, - сказал чиновник журналистам.

“Так что снятие санкций, которое приведет к получению (КНДР) многих, многих миллиардов долларов, по сути приведет к тому, что мы будем субсидировать продолжение разработки оружия массового уничтожения Северной Кореей”.

Накануне президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли достичь договоренности по итогам двухдневной встречи во Вьетнаме.

“Все дело было в санкциях, - сказал Трамп на пресс-конференции. - По сути, они хотели полного снятия санкций, но мы не могли этого сделать”.

В то же время глава МИД КНДР Ли Ён Хо сказал, что Пхеньян просил лишь о частичном снятии санкций, “связанных с источниками средств к существованию людей и не касающихся военных санкций”.

Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что стороны также разошлись во мнениях относительно закрытия ядерного комплекса в Йонбёне.

“Северная Корея предложила нам закрыть часть комплекса Йонбён”, - сказал он.

“Это значительный комплекс объектов на одной территории. И здесь важно быть очень точным. А представители Северной Кореи не смогли дать нам точное определение”.