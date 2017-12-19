Северная Корея отказалась от переговоров с США по ядерной программе

Северная Корея не заинтересована в переговорах с США, «которые стали козлом отпущения международного сообщества», говорится в статье, опубликованной печатным органом Трудовой партии Кореи, газетой «Нодон синмун». Статья озаглавлена «Наше ядерное сдерживание не может быть предметом торга».

«Пока мы не избавимся от фундаментальных проблем вроде враждебной политики США и исходящей от них ядерной угрозы, мы не вынесем на переговоры вопросы ядерной и ракетной программ», — говорится в статье. Пхеньяну необходимо ядерное оружие для защиты своего суверенитета, выживания народа и «международной справедливости», подчеркивается в сообщении. Также газета пишет, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон пытается переложить на Северную Корею ответственность за обострение на Корейском полуострове. «Мы можем рассматривать это только как попытку заложить фундамент для манипулирования Советом Безопасности ООН для принятия «санкционных резолюций», - заявили в Пхеньяне.

В КНДР считают, что США стоит отказаться от враждебного восприятия Северной Кореи и мирно сосуществовать с ней как со страной, обладающей ядерным оружием.

Тиллерсон заявил 12 декабря, что Вашингтон готов к прямым переговорам с Пхеньяном без предварительных условий. «Мы можем поговорить о погоде, если хотите. Мы можем поговорить о том, соберемся мы за круглым столом или за квадратным. Потом мы можем начать работать над дорожной картой, в которой будет изложено, к чему мы готовы стремиться», - сказал он, выступая в аналитическом центре в Вашингтоне.

Но позднее дипломат скорректировал свою позицию. 15 декабря он заявил, что переговоры могут состояться, только если Пхеньян прекратит испытания оружия. Тиллерсон подчеркнул, что «Северная Корея должна заслужить место за столом переговоров», и добавил, что политика давления на КНДР продолжится, пока не будет достигнута цель денуклеаризации Корейского полуострова.

Последнее на данный момент ракетное испытание Северная Корея провела в конце ноября, запустив межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15». Лидер страны Ким Чен Ын после этого заявил об «историческом успехе в завершении ядерного вооружения государства». Последнее испытание ядерного оружия в стране прошло 3 сентября, в Пхеньяне заявили о создании водородной бомбы.

После испытания термоядерной бомбы в Министерстве обороны США предупредили, что угрозы со стороны Северной Кореи могут встретить «массированный военный ответ». Президент России Владимир Путин призвал международное сообщество действовать «спокойно и взвешенно» в отношении КНДР.