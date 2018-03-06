КНДР готова приостановить ядерные испытания на время переговоров с США

Северная Корея готова провести переговоры с США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова и приостановит ядерные испытания на время этих переговоров, заявила Южная Корея во вторник после визита высокопоставленной делегации в Пхеньян для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

КНДР и Южная Корея - которые технически все еще находятся в состоянии войны, хотя напряженность и ослабла после зимних Олимпийских игр-2018, прошедших в феврале в южнокорейском Пхёнчхане - также впервые более чем за десять лет в апреле проведут переговоры на высоком уровне в приграничной деревне Пханмунджом, сказал на брифинге начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён, возглавлявший южнокорейскую делегацию.

“Северная Корея четко обозначила свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и тот факт, что у нее не будет оснований для продолжения ядерной программы при условии отсутствия военных угроз и наличии гарантии безопасности северокорейского режима”, - сказал он.

“Север также заявил, что может начать искренний диалог с США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между КНДР и США”.

По словам Чон Ый Ёна, КНДР пообещала не проводить ракетные или ядерные испытания, пока продолжаются переговоры с Соединенными Штатами. Подобные испытания не проводилось с ноября прошлого года, но Северная Корея неоднократно заявляла, что никогда не откажется от своей ядерной программы, которую она считает серьезным сдерживающим фактором против планируемого США вторжения.

Соединенные Штаты, которые дислоцировали около 28.500 своих военнослужащих в Южной Корее, отрицают подобные планы.

Для обеспечения тесного взаимодействия КНДР и Южная Корея установят канал связи между главами государств, сказал Чон Ый Ён. Военный конфликт, который разгорелся на границе двух стран в 1950-53-х годах, закончился объявлением перемирия, но мирный договор тогда не был подписан.

В последний раз межкорейский саммит проводился в 2007 году, когда пост президента Южной Кореи занимал Но Му Хён.

Договоренность о новом саммите стала результатом визита южнокорейской делегации из десяти человек в Пхеньян в понедельник. Целью этой поездки, в частности, было способствовать диалогу между КНДР и США.

Ким Чен Ын, который впервые встретился с высокопоставленными должностными лицами правительства Южной Кореи, заявил о своем “твердом желании” продвигать межкорейские переговоры и идти к объединению, сообщило официальное информационное агентство КНДР.