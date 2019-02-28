В Австрии и ФРГ задержаны девять человек по делу о допинге

На чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года в австрийском Зеефельде (федеральная земля Тироль), а также в Германии задержаны девять человек и проведены 16 обысков по делу о пресечении деятельности международной допинговой сети. Об этом в среду сообщили в пресс-службе австрийского Федерального ведомства по уголовным делам (BK).

Речь шла о скоординированной операции австрийского ведомства по уголовным делам, а также Управлений по борьбе с организованной преступностью и по таможенным расследованиям и дознанию Мюнхена.

Следователи подозревают, что имели место мошенничество в профессиональном спорте и использование запрещенных веществ и методов в допинговых целях.

По данным прокуратуры, в центре внимания находится действовавшая из Эрфурта криминальная группировка, которая помогала топовым спортсменам использовать "допинг, основанный на переливании крови, чтобы улучшить их показатели на внутренних и международных стартах".

В Зеефельде задержаны два члена преступной группировки, а также пять ведущих атлетов - два, представляющих сборную Австрии, один - Казахстана и еще два - Эстонии. В расположении сборных проведены семь обысков.

Между тем в Германии задержаны 40-летний спортивный врач Марк С. и его 40-летний сообщник, осуществлены девять обысков.

Как отмечают немецкие СМИ, полицейским операциям предшествовал выход фильма канала ARD об австрийском лыжнике, участнике Олимпийских игр в Сочи Йоханнесе Дюрре.