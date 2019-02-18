Финансовый Fair Play мёртв?

Наверняка многие футбольные фанаты знакомы с таким термином как fair play, который уже давно прочно вошел в нашу футбольную жизнь. Интересно, что это термин обладает множеством проявлений, как непосредственно в рамках самого поля, так и за его пределами. В первую очередь, конечно же, мы говорим о соблюдении, так называемого, футбольного этикета во время игры. Тем не менее, этот термин имеет и вполне себе официальное определение в контексте финансовой составляющей современного футбола, а именно, чаще всего это выражается в трансферной политике команд. Давайте более подробно остановимся на этом явлении и попытаемся выяснить, насколько это правило соблюдается сегодня топовыми клубами.

Финансовый fair play представляет собой относительно новую концепцию, поскольку это правило было введено в 2011 году УЕФА, и призвано оно было создать здоровую конкуренцию среди клубов на трансферном рынке. В первую очередь, это правило гласит, что ни одна команда не должна тратить больше денег, чем составляет ее доход. Основное изложение этого правила неоднократно редактировалось, и согласно последним изменениям, команды всё же могут позволить себе раскошелиться больше, чем заработали, однако лишь в том случае, если их доход за следующие 3 сезона будет больше 5 млн. евро. Не так давно, резонанс, который подогрел интерес к этому феномену, был вызван скандальным переходом молодого французского таланта Килиана Мбаппе из Монако в столичный ПСЖ. Дело в том, что сумма, которую парижане выставили за восемнадцатилетнего нападающего сборной Франции, не только значительно превысила доходы самого клуба, но также и позволила этой сделке стать вторым в истории по дороговизне трансфером.

Совсем свежим примером в памяти всплывает недавняя история с Манчестер Сити. Так, горожан на полном серьёзе могут исключить из следующего розыгрыша Лиги Чемпионов за преувеличение стоимости контрактов спонсоров, благодаря чему Манчестер Сити завысил свои доходы именно с той целью, чтобы получить возможность тратить больше денег на трансферном рынке. Согласно определенным источникам, сам владелец клуба лично компенсировал часть расходов на трансферы, финансируя, таким образом, свой клуб без подтверждения этого факта документально. Чем закончится эта история, пока ещё неизвестно, однако тот факт, что за несоблюдение командами финансового fair play взялись очень жёстко, очевиден. В связи с этим возникает вопрос насчёт того, можно ли сегодня говорить о том, что концепция честной игры в рамках финансовой составляющей мертва, и насколько этот аспект соблюдается футбольными клубами.

Несмотря на то, что ответ на этот вопрос может быть, в некоторой степени, риторическим, факт применения санкций и различного рода наказаний по отношению к командам, которые нарушили действующий финансовый регламент, имеется. Так, 7 лет назад испанскую Малагу лишили права участия в еврокубках, а также ряд прочих европейских команд, в число которых, входит известный Галатасарай, также ответили по всей строгости закона. Тем не менее, ПСЖ удалось выйти сухими из воды, так как парижский клуб избежал наказания, поскольку Мбаппе перешел в Париж на правах аренды, за что клуб выплатил Монако крупную сумму за следующий год, что и позволило найти лазейку в действующем регламенте и избежать наказания.

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Тем не менее, уровень применяемых санкций и наказаний также может варьироваться в зависимости от той степени, в которой провинился клуб. Так, наиболее безболезненным для команд является предупреждение, которое предусматривается для мелких нарушений. Более серьезным наказанием может стать и штраф, равно как и удержание дохода, который клуб получил в рамках различных соревнований, проводившихся под эгидой УЕФА. Более серьезной санкцией является и запрет на регистрацию новых игроков во все те же в турнирах. Наконец, исключение из розыгрыша крупных турниров, которые включают в себя не только текущие чемпионаты, но также и право на последующие участия в них, является одним из наиболее серьезных наказаний, которое грозит клубам, нарушившим правила финансового fair play. Наконец, если факт нарушения выяснился уже после завоевания трофея, то титулы команды либо полученные премии также могут быть аннулированы.

Нередко трансферный успех достигается и благодаря разумным и своевременным тренерским решениям. Поэтому, если вы хотите узнать больше об украинском футболе, то вашему вниманию предлагается обзор самых успешных тренеров в истории украинского футбола.

Интересен также и вопрос задолженностей клуба, который также является важным аспектом в контексте финансового fair play. Так, регламент предусматривает ограниченную сумму долга, которым может обладать клуб. Размер максимально допустимого долга в течение последних сезонов менялся, причём, как правило, в большую сторону, однако, важным замечанием является то, что клуб не должен иметь задолженностей перед другими клубами либо своими игроками, а также налоговым инстанциям своих стран. Клубы, которые нарушили это правило, не могут быть допущены УЕФА к участию в турнирах.

Как мы видим, fair play существует отнюдь не только на самом поле во время игры, но также довольно-таки строгие нормы существуют и в плане финансовой политики в рамках футбольной сферы, а наказания за несоблюдение установленных правил, могут быть порой весьма существенными для клубов.