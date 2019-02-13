Последнее обновление: 13.02.2019 17:41

NASA в последний раз попытается связаться с марсоходом Opportunity - возможен конец миссии

Категории: NASA

Американское космическое агентство NASA сделает 13 февраля финальную попытку связаться с марсоходом Opportunity и вероятно объявит об окончании его миссии.

"В NASA заявили, что 13 февраля проведут брифинг, на котором, вероятно, официально объявят о конце миссии", - говорится в сообщении NASA.

Как отмечается, в последний раз зонд выходил на связь восемь месяцев назад.

Марсоход Opportunity сел на планете Марс в 2004 году и преодолел там около 45 километров.

В июне 2018 года агентство NASA сообщило, что прекратило выполнения научных операций марсоходом Opportunity через пыльную бурю. Буря препятствовала проникновению солнечных лучей сквозь атмосферу и лишала марсоход источников энергии, а работает он на солнечных батареях.

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