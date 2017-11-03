Озоновая дыра над Антарктикой потихоньку "заживает" - NASA

Специалисты NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США объявили: в этом году размер озоновой дыры над Антарктикой оказался минимальным за период наблюдений с 1988 года, пишет Naked science.

"По сравнению с 2016 годом, повреждение озонового слоя уменьшилось на 3,4 млн км2", - указывается в публикации.

Площадь повреждения измеряют с помощью спутниковых наблюдений и специальных климатологических воздушных шаров. Итоговым размером озоновой дыры, который сравнивают с показателями прошлых лет, считается ее максимальный размер в определенном году. Плотность озонового слоя над Южным полушарием колеблется в зависимости от сезона. Повреждение возникает в августе, достигает максимума в сентябре и постепенно затягивается к октябрю.

В 2017 году максимальный размер зафиксировали 11 сентября. Несмотря на сокращение дыры, ее максимальная площадь в этом году все равно оставалась огромной. Она составила 19,7 млн км2.

На протяжении нескольких последних лет ученые отмечают, что повреждение постепенно уменьшается. Максимальный размер озоновой дыры в 2016 году равнялся 23 млн км2, в 2015 — 28, 2 млн км2. Сокращение площади связывают с действием антарктической полярной ячейки (Antarctic vortex), элемента циркуляции атмосферы Земли. Ячейка имеет вид закручивающегося приповерхностного вихря. В последние годы воздух полярной ячейки стал теплее. Из-за этого в нижних слоях стратосферы образуется меньше облаков, которые вызывают химические реакции с участием хлора и брома, разрушающие озон.

Исследователи отмечают, что значительное сокращение площади озоновой дыры в 2015–2017 годах не позволяет говорить об «исцелении» озонового слоя планеты. Это явление связано с естественными колебаниями размеров повреждения. По оценкам специалистов, дыра будет затягиваться медленно, и окончательно достигнет размеров, зафиксированных в 1980-х, лишь к 2070-м годам. Даже такой темп восстановления сохранится только в том случае, если человечество будет придерживаться условий Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Этот документ вступил в силу в 1989 году.

Ранее международная группа исследователей предупредила: новой угрозой для озонового слоя может стать промышленность Юго-Восточной Азии.