NASA закрыло проект разработки лунохода

Космическое агентство США (NASA) закрыло программу разработки аппарата Resource Prospector, который предполагалось отправить на Луну для изучения полюсов естественного спутника Земли . Об этом изданию The Verge рассказал Фил Метцгер, ученый из Университета Центральной Флориды, работавший над Resource Prospector.

Он добавил, что агентство «не разрабатывает планы отправки других миссий на поверхность Луны». Метцгер пояснил, что сначала разработка аппарата велась на средства, выделенные на программы человеческих полетов в космос, но затем программу отдали департаменту, который занимается научными миссиями. По словам ученого, проект могли закрыть из-за того, что его цели и задачи не совпадают с приоритетами этого департамента.

Подразделения NASA, занимающиеся программами пилотируемых полетов, разрабатывают сверхтяжелую ракету-носитель Space Launch System, на это уходит «значительная часть» годового бюджета этих программ, пишет The Verge. Работы над созданием ракеты отстают от графика, поэтому «возможно, что проект Resource Prospector передали в научный департамент, чтобы освободить средства и предотвратить дальнейшие задержки», говорится в материале.

Группа ученых, консультирующих NASA по вопросам лунных экспедиций, опубликовала 26 апреля письмо к главе NASA Джиму Бриденстайну, в котором указывается, что проект Resource Prospector «был отменен 23 апреля 2018 года, он будет полностью закрыт к концу мая». Ученые выразили несогласие с решением ведомства и попросили рассмотреть возможность возобновить проект.

После публикации материала The Verge на странице Resource Prospector на сайте NASA появилась запись о том, что в будущем агентство планирует отправить на Луну «отдельные инструменты Resource Prospector».

Космическое агентство предполагало использовать аппарат для обнаружения кислорода, водорода и воды (в случае Луны — льда) на других объектах Солнечной системы. В частности, ученые рассматривали возможность создания питьевой воды либо ракетного топлива из льда, расположенного на спутнике Земли. Это облегчило бы работу астронавтов на Луне в случае, если NASA решит отправить людей на поверхность спутника. Запуск Resource Prospector планировался на 2022 год.

Решение NASA закрыть проект не согласуется с директивой президента США Дональда Трампа об освоении космоса, которую тот подписал в декабре прошлого года, отмечает The Verge. Трамп назвал этот указ «важным шагом на пути к возвращению астронавтов на Луну», а также к отправке астронавтов к Марсу.