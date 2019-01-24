Глава парламента Венесуэлы провозгласил себя президентом

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы, оппозиционный лидер Хуан Гуайдо в среду, 23 января, объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны, обращаясь к десяткам тысяч демонстрантов, которые вышли на улицы с требованием отставки главы государства Николаса Мадуро.

Заявления Гуайдо незамедлительно получили поддержку администрации Дональда Трампа, которая сообщила, что США в полной мере используют экономические и дипломатические механизмы, чтобы установить в Венесуэле демократию.

Хуан Гуайдо принес символическую присягу, поклявшись перед лицом Господа взять на себя полномочия главы государства как минимум до проведения выборов.

Спикер парламента подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок.

"Знаю, что это будет иметь последствия. Чтобы выполнить данную задачу и восстановить действие конституции, нам необходимо согласие всех венесуэльцев", - добавил Гуайдо.

О признании Гуайдо временным главой государства заявил генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро.

"Наши поздравления Гуайдо как президенту Венесуэлы. Он получает наше признание, чтобы начать возвращение страны к демократии", - отметил он.

Николас Мадуро 10 января во второй раз вступил в должность президента Венесуэлы после того, как в мае 2018 года выиграл выборы, которые бойкотировала оппозиция. Переизбрание Мадуро не признали Евросоюз, США и большинство стран Латинской Америки. Хуан Гуаидо 11 января заявил, что имеет право взять на себя полномочия президента республики. Он призвал сторонников оппозиции выйти на массовые акции протеста 23 января.

К протестам против Мадуро присоединились четыре из 23 штатов страны. Акции совпали с годовщиной массового январского восстания 1958 года против диктатуры генерала Маркоса Переса Хименеса.

Николас Мадуро, обращаясь к сторонникам у президентской резиденции, дворца Мирафлорес в Каракасе, заявил, что в ответ на действия Вашингтона разрывает дипломатические отношения с США. Он дал американскому дипперсоналу 72 часа, чтобы покинуть территорию Венесуэлы.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о том, что армия страны остается на стороне Николаса Мадуро."Солдаты родины не принимают президента, навязанного в тени темных интересов либо самопровозглашенного вне закона", - написал в Twitter министр.

Между тем ситуация в Каракасе накаляется. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона сторонников Гуайдо.