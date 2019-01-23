Прибыль и прогноз IBM превзошли ожидания, акции выросли

IBM Corp во вторник отчиталась о превысившей прогнозы квартальной прибыли и спрогнозировала прибыль в 2019 году выше ожиданий аналитиков, указав на прогресс усилий, направленных на финансовое оздоровление технологической компании.

Акции IBM подорожали на 7 процентов в ходе торгов после официального закрытия биржевой сессии, так как компания также впервые с 2011 года зафиксировала рост годовой выручки.

IBM сообщила, что маржа валовой прибыли расширилась на 49,1 процента по сравнению с 49 процентами годом ранее, и компания рассчитывает продолжить улучшать этот показатель в 2019 году.

Согласно прогнозу IBM, скорректированная операционная прибыль по итогам 2019 года составит “не менее” $13,90 на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали показатель на уровне $13,79 на акцию, по данным IBES от Refinitiv.

Свободный денежный поток, как ожидается, составит около $12 миллиардов в 2019 году - примерно на том же уровне, который был установлен компанией на 2018 год. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $12,67 миллиарда.

Выручка снизилась до $21,76 миллиарда за три месяца, завершившиеся 31 декабря, но превзошла прогноз аналитиков на уровне $21,71 миллиарда.

Без учета особых статей баланса IBM заработала $4,87 на акцию, превысив прогноз аналитиков на уровне $4,82 на акцию.