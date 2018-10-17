Выручка IBM не оправдала ожиданий из-за замедления продаж серверов, ПО

IBM Corp отчиталась во вторник о более существенном, чем ожидалось, снижении выручки из-за замедления продаж программного обеспечения и нестабильного спроса на мейнфреймы, высокопроизводительные универсальные серверы, что указывает на неустойчивое восстановление технологической компании, находящейся в процессе преобразований.

Общая выручка компании снизилась на 2 процента в третьем квартале, завершившемся в сентябре, при этом выручка почти всех подразделений IBM не оправдала прогнозы Уолл-стрит.

IBM, которая получает более 60 процентов выручки за пределами США, сообщила, что давление на результаты также оказал рост доллара.

Общая выручка снизилась до $18,76 миллиарда, не оправдав ожиданий аналитиков, прогнозировавших показатель на уровне $19,10 миллиарда, согласно данным I/B/E/S от Refinitiv.

Чистая прибыль снизилась до $2,69 миллиарда с $2,73 миллиарда годом ранее. Прибыль на акцию выросла до $2,94 с $2,92 из-за снижения количества акций, находящихся в обращении.

Без учета разовых статей баланса IBM заработала $3,42 на акцию, тогда как аналитики ждали прибыль в размере $3,40 на акцию.