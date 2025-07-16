Стамбул побил мировой рекорд по росту цен на аренду жилья

Стамбул побил рекорд по росту стоимости аренды жилья за последние пять лет, опередив прежних рекордсменов, которыми до сих пор были Женева и Нью-Йорк. Об этом говорится в отчете Deutsche Bank Mapping World Prices-2025.

«В Стамбуле арендная плата за квартиры с тремя спальнями в центре выросла на 193% по сравнению с 2020 годом. Стамбул пока не самый дорогой город с точки зрения арендной платы, но его динамика самая высокая в мире», - говорится в исследовании.

Цены на трехкомнатные квартиры в центре Стамбула выросли с $600 в 2020 году до $1764 в 2025 году. Однокомнатные квартиры подорожали на 178% до $948. На втором месте после Стамбула оказался Эр-Рияд с ростом на 151,7%, а замыкает тройку лидеров Мехико с темпом роста в 87,8%, сообщает TGRT Haber.

Лидерами по стоимости жилья в центральной части города остаются Нью-Йорк со средней ценой $8388, за ним следуют Сингапур ($6216) и Бостон ($6091).