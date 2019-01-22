Последнее обновление: 22.01.2019 16:28

Соглашение о визах между Россией и Беларусью почти готово - МИД РФ

Россия и Беларусь почти завершили подготовку соглашения о взаимном признании виз, Москва рассчитывает подписать его в ближайшее время. Об этом заявил в Госдуме на заседании комитета по делам СНГ статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Мы ведем сейчас работу над новым соглашением о взаимном признании виз. Работа, в принципе, завершена", - сказал Карасин.

"Мы рассчитываем, что оно будет в ближайшее время подписано. У нас будет целая серия важных двусторонних мероприятий, в рамках которых можно будет организовать это подписание", - подчеркнул он.

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