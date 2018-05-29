Беларусь и Россия договорились о взаимном признании виз на время ЧМ-2018

Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании выданных иностранцам виз на время проведения международных спортивных мероприятий.

Документ подписали министры иностранных дел двух стран Владимир Макей и Сергей Лавров в Минске.

Ранее стороны завершили согласование внутригосударственных процедур по соглашению о взаимном признании виз на период проведения двух спортивных мероприятий - чемпионата мира по футболу и II Европейских игр. Предполагается, что с 1 июня соглашение вступит в силу.

"Большое" соглашение о взаимном признании виз две страны намерены согласовать до конца 2018 года.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Минск и Москва готовят соглашение для обеспечения пропуска в РФ на ЧМ-2018 через территорию Беларуси. II Европейские игры пройдут в Минске с 20 по 30 июня 2019 года.