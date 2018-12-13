Последнее обновление: 13.12.2018 17:31

Беларусь и Россия подпишут документ о взаимном признании виз

Россия и Беларусь в четверг на заседании совета министров Союзного государства подпишут документ о взаимном признании виз, заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"Рассматриваем документ как важный шаг на пути формирования единого визового пространства России и Беларуси. Главное - он регламентирует порядок пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства российско-белорусской границы. Подписание документа запланировано на заседании совмина в Бресте",- сообщил Приходько журналистам.

По его словам, формирование единого миграционного пространства России и Беларуси в конечном итоге позитивно скажется и на экономической составляющей взаимодействия.

"Работа над проектом межправительственного соглашения о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств-участников Договора о создании Союзного государства, завершена.

"Последние штрихи" вносились в ходе состоявшегося 30 ноября в Бресте заседания Межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики, возглавляемой заместителями министров внутренних дел России и Беларуси. В настоящий момент выполняются внутригосударственные процедуры, необходимые для его вынесения на подписание",- добавил он.

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