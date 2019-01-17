Трамп представит первый за девять лет доклад по противоракетной обороне

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп представит в Пентагоне в четверг подготовленный оборонным ведомством доклад по противоракетной обороне, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам, доклад выдержан в духе положений национальной стратегии в области безопасности и национальной оборонной стратегии, которые были представлены администрацией Трампа ранее.

Это первый такого рода доклад с 2010 года. "За прошедшее время мы видели значительные изменения окружающей обстановки", - констатировал представитель администрации. По его словам, международное окружение стало более сложным и более угрожающим для США.

Публикация доклада неоднократно откладывалась в последнее время, первоначально она планировалась на май 2018 года.