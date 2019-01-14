Россия снижает нефтедобычу медленнее, чем хотелось бы - министр энергетики Саудовской Аравии

Россия снижает нефтедобычу медленнее, чем хотелось бы, заявил в интервью CNBC министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Медленнее, чем мне хотелось бы", - сказал он.

Как сказал министр, Саудовская Аравия "будет работать со всеми заинтересованными производителями (по включению в сделку), которые хотят принести стабильность на рынок".

В конце прошлой недели министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что в первую декаду января Россия снизила добычу нефти примерно на 30 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года в рамках сделки ОПЕК+.

"Да, я думаю, чуть больше уже. Я бы хотел, чтобы это была предварительная цифра. Это к уровню октября", - сказал он. "У нас по плану в этом месяце, как компании заявляли, на что они могут выйти - это суммарно на минус 50 тыс. баррелей от октября 2018 г.", - добавил российский министр.

Согласно договоренностям со странами ОПЕК, Россия в 1-м полугодии должна постепенно сократить добычу на 228 тыс. б/с по сравнению с октябрем 2018 года. При этом Россия, согласно договоренностям, будет снижать добычу постепенно.

В целом страны ОПЕК+ с 1 января 2019 года должны снизить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года. При этом страны ОПЕК должны снизить добычу на 800 тыс. б/с, страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с.