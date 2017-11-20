Россия в сентябре опередила Саудовскую Аравию по объему добычи нефти

Россия в сентябре вновь опередила Саудовскую Аравию по объему добычи нефти, производя в среднем 10,249 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

Саудовская Аравия в сентябре добывала 9,973 миллиона баррелей в сутки. Объем добычи России, по данным организации, снизился по сравнению с августом на 1,2%, а Саудовской Аравии, напротив, вырос на 0,2%. В августе ежедневный объем добычи РФ в среднем составлял 10,37 миллиона баррелей по сравнению с 9,951 миллиона баррелей в Саудовской Аравии.

Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в сентябре в месячном выражении сократился на 2,4%, до 6,549 миллиона баррелей в сутки. Данные по аналогичному показателю России JODI не указывает. При этом в августе Россия экспортировала 5,102 миллиона баррелей в сутки, а в июле – 5,125 миллиона баррелей в сутки, говорится в сообщении.

Переработка на НПЗ Саудовской Аравии выросла в сентябре на 7,1% к предыдущему месяцу, до 2,808 миллиона баррелей в сутки. При этом переработка на НПЗ РФ сократилась на 4,7% с показателя августа, до 5,566 миллиона баррелей в сутки.

Второй по величине производитель нефти в ОПЕК — Ирак — сократил добычу нефти в сентябре на 0,5%, до 4,36 миллиона баррелей в сутки, также сообщает JODI. Экспорт нефти в отчетном месяце вырос на 1,7%, до 3,854 миллиона баррелей в сутки.

Согласно данным организации, в Нигерии экспорт нефти в сентябре вырос на 10,3% — до 2,109 миллиона баррелей в сутки, а объем добычи страны снизился на 3,2%, до 1,931 миллиона баррелей в сутки.