РФ и Саудовская Аравия достигли консенсуса о сделке ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия достигли консенсуса в вопросе дальнейшего развития сделки по сокращению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК, решение о ее продлении может быть принято в четверг.

"У нас есть общее понимание ситуации с министром энергетики Саудовской Аравии, мы пониманием, что нужно принять конкретные шаги по разбалансировки рынка, сейчас мы будем обсуждать конкретные сценарии", - сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам встречи с министром нефти Саудовской Аравии Халидом аль Фалихом. При этом Новак не уточнил детали переговоров и сроков продления сделки.

По словам А.Новака, страны ОПЕК и не-ОПЕК уже в четверг могут выйти на принятие конкретных решений по продлению соглашения. "Думаю, выйдем", - сказал А.Новак.