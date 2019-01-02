Последнее обновление: 02.01.2019 17:05

Германия требует повторного лишения аккредитации РУСАДА

Национальное антидопинговое агентство Германии (NADA) выступило за повторное лишение аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"С нашей точки зрения, российский спорт не выполнил требования Всемирного антидопингового агентства WADA", - заявили в среду, 2 января, в Бонне.

NADA исходит из того, что WADA проявит последовательность и признает РУСАДА несоответствующим антидопинговому кодексу.

"Для защиты "чистых" спортсменок и спортсменов во всем мире, ради спорта без допинга, WADA должно занять принципиальную позицию", - сказано в заявлении NADA.

Немецкие борцы с допингом выступают за то, чтобы предоставить российским атлетам право участвовать в международных соревнованиях только тогда, когда будет "полностью восстановлена вера в свободную от допинга культуру спорта в России". "Другими словами, когда WADA получит в московской лаборатории данные в электронном виде, а также доступ к допинг-пробам, проверит их и подтвердит их чистоту", - резюмирует NADA.

В тот же день глава Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Альфонс Хёрман (Alfons Hörmann) призвал WADA к решительным действиям и подчеркнул, что в нынешней ситуации доверия может лишиться и само Всемирное антидопинговое агентство, "если не проявит последовательность". Оно уже подвергалось резкой международной критике, когда в сентябре 2018 года восстановило членство РУСАДА после почти трехлетней дисквалификации.

Накануне, 1 января, Всемирное антидопинговое агентство подтвердило, что до 31 декабря 2018 года - установленного ранее крайнего срока - не получило доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

До конца первой недели января отчет побывавшей в Москве делегации специалистов WADA во главе с независимым экспертом Хосе Антонио Паскуалем поступит на рассмотрение Комитета агентства по соответствию антидопинговому кодексу.

На заседании 14-15 января в Монреале доклад и сопроводительные документы будут проанализированы. Затем рекомендации комитета поступят исполкому агентства.

Если Комитет по соответствию рекомендует лишить РУСАДА членства, а исполнительный комитет WADA согласится с этим, единственным возможным шагом для российского агентства станет обращение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. После рассмотрения апелляции в CAS будет принято окончательное решение.

В пресс-службе WADA сообщили, что о начале соответствующей процедуры уведомили министра спорта РФ Павла Колобкова и генерального директора РУСАДА Юрия Гануса.

Ранее Ганус предупреждал президента РФ Владимира Путина, что если эксперты WADA не получат данные об антидопинговых пробах в требуемые сроки, то это повлечет за собой дисквалификацию всех российских спортсменов и невозможность проводить в стране международные состязания.

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