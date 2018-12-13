Последнее обновление: 13.12.2018 17:31

В Турции создали космическое агентство

Космическое агентство создано в Турции, текст указа президента Тайипа Эрдогана опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

"Решением администрации президента создается турецкое космическое агентство", - говорится в указе.

Указ определяет устав и полномочия нового органа. Космическое агентство Турции будет обладать собственным бюджетом и действовать самостоятельно в административных и финансовых вопросах. Агентство будет ответственно за разработку и реализацию Национальной космической программы Турции.

Космическое агентство Турции будет отвечать за развитие аэрокосмической промышленности, вести переговоры и подписывать соглашения от имени государства, в том числе по вопросу использования космических аппаратов.

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