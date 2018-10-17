ЕС готов на год продлить сроки переходного периода Brexit

Европейский союз готов на год продлить сроки переходного периода после выхода Великобритании из состава объединения.

По информации западных СМИ, ссылающихся на дипломатов, главный переговорщик от ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье готов пойти на такие меры, чтобы выделить больше времени на выработку торгового соглашения с Лондоном.

Западные СМИ отметили, что М.Барнье выступил с таким предложением во время встречи министров стран-членов ЕС в Люксембурге в среду.

В среду в Брюсселе стартовал двухдневный саммит ЕС, одной из основных тем которого является ход переговоров по Brexit.

Ранее сообщалось, что председатель Евросовета Дональд Туск пригласил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй выступить перед членами ЕС с оценкой переговоров по выходу ее страны из состава объединения в ходе саммита.