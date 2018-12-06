Китай назвал целью торговых переговоров с США отмену всех пошлин

Министерство коммерции Китая сообщило в четверг, что конечной целью китайско-американских торговых переговоров является отмена всех пошлин, добавив, что недавняя встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина прошла успешно.

На прошлой неделе Трамп и Си заключили 90-дневное торговое перемирие, отсрочив запланированное на 1 января повышение американских пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $200 миллиардов с 10 до 25 процентов, пока идет обсуждение торговой сделки.

Китай достиг консенсуса с США в отношении сельскохозяйственной продукции, энергоресурсов и автомобилей, и согласованные меры будут немедленно реализованы, сказал журналистам представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Китай и США продолжат вести переговоры, касающиеся сельского хозяйства, энергетики, услуг и других отраслей экономики, сказал Гао, добавив, что Китай твердо убежден в достижении соглашения о торговле с США в течение 90 дней.

Американский лидер Дональд Трамп в среду пригрозил ввести дополнительные пошлины, если стороны не уладят разногласия.

Новые сомнения в отношении торгового перемирия Вашингтона и Пекина в четверг вызвала новость об аресте в Канаде по запросу США дочери основателя китайского технологического гиганта Huawei.