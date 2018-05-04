Последнее обновление: 04.05.2018 16:35

Китай и США создадут механизм для контактов по проблемным вопросам

Китай и США в ходе переговоров по торговле достигли некоторого консенсуса по ряду вопросов, в том числе договорились создать рабочий механизм для поддержания контактов по существующим проблемам в торгово-экономической сфере, сообщило в пятницу агентство Синьхуа по итогам прошедших в Пекине переговоров.

Стороны признали, что по некоторым вопросам до сих пор существуют крупные разногласия, необходимо усиливать работу и добиваться большего прогресса.

"Стороны договорились поддерживать тесные контакты по соответствующим вопросам и (для этих целей — ред.) создать рабочий механизм", – говорится в сообщении агентства.

Переговоры США и КНР по торговле прошли в Пекине 3-4 мая. В делегацию США вошли министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед. Делегацию китайской стороны возглавил премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

"Обе стороны в полной мере обменялись взглядами по вопросу экспорта США в Китай, по вопросу двусторонней торговли услугами, по вопросам взаимного инвестирования, по защите прав интеллектуальной собственности, по решению принятия мер по пошлинам ", — отмечает агентство. Сообщается, что стороны достигли "некоторого консенсуса по ряду направлений".

Это первые переговоры, которые стороны провели после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно 150 миллиардам долларов американского импорта в год.

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