Белый дом сообщил о прогрессе в торговых переговорах США и Китая

Торговые переговоры между США и Китаем прогрессируют, и стороны надеются на этой неделе приблизиться к заключению сделки, сказал экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в среду в преддверии нового раунда обсуждений в Вашингтоне.

Переговоры двух крупнейших экономик мира существенно продвинулись на прошлой неделе в Пекине, сказал Кудлоу журналистам на мероприятии издания Christian Science Monitor.

По его словам, Китай в результате переговоров на прошлой неделе впервые признал проблемы кражи интеллектуальной собственности, вынужденной передачи технологий и хакерских атак.

Президент США Дональд Трамп в прошлом году ввел пошлины на китайский импорт общей стоимостью $250 миллиардов в попытке вынудить Китай изменить свой подход к ведению бизнеса с остальным миром и сделать китайскую экономику более открытой для американских компаний.

В числе требований, которые Трамп предъявил Пекину - прекращение практики, которая, по мнению Вашингтона, приводит к систематической краже интеллектуальной собственности США и принудительной передаче американских технологий китайским компаниям.