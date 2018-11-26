Италия обсуждает снижение дефицита бюджета на 2019 год

Правящая коалиция Италии обсуждает сокращение дефицита бюджета на 2019 год до 2 процентов ВВП, чтобы избежать санкций со стороны Евросоюза, сообщил в понедельник источник в правительстве.

На данный момент целевой уровень дефицита в проекте бюджета на 2019 год составляет 2,4 процента ВВП - значительно выше показателя в 0,8 процента, намеченного предыдущим правительством.

Еврокомиссия в среду сообщила, что проект не соответствует правилам еврозоны, и объявила о запуске дисциплинарной процедуры, призванной вынудить Рим сократить дефицит бюджета.

Итальянское правительство, в которое входят партии “Движение пяти звезд” и “Лига”, в понедельник вечером проведет заседание, на котором обсудит снижение целевого уровня дефицита, сказал еще один источник в правительстве.

Глава “Лиги”, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, в воскресенье намекнул, что правительство может изменить дефицит, сказав, что “никто не настаивает” на целевом уровне в 2,4 процента.

Италия может подумать над “корректировкой” целевого уровня дефицита, чтобы избежать потрясений на рынке, сказал в понедельник младший министр транспорта Италии Армандо Сири в интервью газете Il Messaggero.

“Чтобы спасти бюджет и избежать усиления волатильности на рынке... может быть рассмотрена незначительная корректировка (целевого уровня дефицита)”, - сказал Сири.

Доходность госбондов Италии в понедельник достигла двухмесячных минимумов на фоне новостей о возможном пересмотре проекта бюджета.