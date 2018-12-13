Италия согласилась понизить дефицит бюджета

Италия в переговорах с властями ЕС согласилась снизить дефицит бюджета на 2019 год с 2,4% до 2,04% от ВВП, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

"Нам удалось получить некоторые финансовые ресурсы, и мы используем их в этих переговорах. Мы смогли опуститься с 2,4% до 2,04%", - заявил он после встречи в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Трансляция пресс-подхода велась на youtube-канале правительства.

По словам премьера, предложение итальянской стороны "позволяет нам сказать, что мы не предаем доверие граждан и уважаем принятые обязательства".

Так, в частности, в обновленном проекте бюджета должны остаться планы по введению пособия для малоимущих и безработных, которое Рим представляет как безусловный базовый доход, и введению так называемой пенсионной "квоты 100", при которой право выхода на пенсию будет иметь гражданин, возраст и трудовой стаж которого в сумме достигли 100 лет. "Я работаю, чтобы избежать процедуры (введения санкционного механизма – ред.)", - сказал Конте, отметив плодотворность и конструктивность диалога с ЕС.

На прошлой неделе Совет министров экономики и финансов еврозоны (Еврогруппа) рекомендовал Италии предпринять необходимые шаги, чтобы привести бюджет на 2019 год в соответствие с Пактом стабильности и роста ЕС. ЕК 21 ноября отметила серьезное несоответствие проекта финплана страны на 2019 год требованиям Пакта, который предписывает странам ЕС сводить размер дефицита бюджета к 3% ВВП, а госдолга — к 60% ВВП.

ЕК напоминала, что Совет ЕС в июле рекомендовал Италии сократить структурный дефицит на 0,6% ВВП в 2019 году. Однако ноябрьская оценка ЕК проекта бюджетного плана страны говорит о том, что структурный дефицит Италии вырастет примерно на 1% ВВП в следующем году. ЕК также оценила выполнение Италией требований по сокращению госдолга и пришла к выводу, что они не исполняются. Поэтому ЕК считает оправданным введение в отношении страны процедуры чрезмерного дефицита бюджета (EDP) в части госдолга. Такая процедура включает в себя процесс корректировки бюджетных показателей. Решение о том, начинать ли ее в отношении Италии, при наличии запроса со стороны ЕК, должны будут принять в будущем министры стран ЕС.

Совет министров Италии 15 октября одобрил проект о госбюджете на 2019 год. Главными положениями госбюджета стали отмена предполагавшегося повышения НДС, введение безусловного базового дохода и базовой пенсии, изменение законодательства в целях более раннего выхода граждан на пенсию, а также выплата компенсаций обманутым вкладчикам. Проект предусматривает рост ВВП в 2019 году на 1,5%, но при этом и заметное увеличение дефицита госбюджета до 2,4% ВВП, что вызвало особую обеспокоенность в Брюсселе. В итоге ЕК в конце октября отклонила проект госбюджета Италии. Однако совет министров Италии 13 ноября решил не изменять его основные параметры.