Последнее обновление: 06.11.2018 16:56

Половину всех россиян в Лондоне заподозрили в шпионаже на спецслужбы РФ

Около половины из 150 тысяч российских экспатов в Лондоне подозреваются в сотрудничестве с ФСБ, ГРУ или СВР. Об этом говорится в докладе аналитического центра Общества Генри Джексона.

"Из предполагаемого населения в 150 000 российских экспатов, проживающих в Лондоне, до половины, как говорят, могут являться информаторами ФСБ, ГРУ или СВР", - говорится в докладе.

Кроме того, в докладе говорится, что около половины дипломатов российского посольства активно занимаются разведывательными работами.

Доклад аналитиков также содержит призыв к правительству удвоить усилия по борьбе с угрозой со стороны России.

По оценкам экспертов, по сравнению с 2010 годом число офицеров российских спецслужб в Великобритании возросло в пять раз.

Как известно, отношения Великобритании и РФ обострились после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлия на территории

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