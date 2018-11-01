ArcelorMittal остается оптимистичен, американские пошлины на сталь толкнули цены вверх

Крупнейший производитель стали в мире ArcelorMittal ожидает улучшения финансовых показателей в ближайшие месяцы, так как рост мировой экономики стимулирует спрос, а пошлины США толкают цены на металл вверх.

ArcelorMittal отчитался в четверг о росте базовой прибыли на 42 процента в третьем квартале до $2,73 миллиарда, что приблизительно соответствует ожиданиям аналитиков, тогда как продажи выросли на 5 процентов до $18,5 миллиарда.

“Рыночные условия в третьем квартале оставались благоприятными”, - сказал глава компании Лакшми Миттал.

Производящая сталь в США ArcelorMittal сообщила, что извлекла выгоду от введения 25-процентных пошлин на металл, так как они спровоцировали рост цен.