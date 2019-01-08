Цены на сталь в США упали ниже уровней, которые были до объявления о введение импортных пошлин президентом страны Дональдом Трампом в прошлом году, из-за опасений относительно сокращения спроса в Китае. Стоимость горячекатаной стали достигла пика в $920 за американскую тонну (около 907 килограмм) в июле 2018 года, а прошлую неделю завершила около отметки $725, то есть упала на 21%, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

Снижение цен оказывает давление на американских сталелитейщиков, которым Д.Трамп пытался помочь с помощью введения пошлин на импортируемую в страну сталь, отмечает The Financial Times.

Крупнейший производитель стали в стране Nucor в понедельник объявил о крупнейших для себя инвестициях на сумму $1,35 млрд. Компания намерена построить завод на Среднем Западе и ввести его в строй в 2022 году, создав порядка 400 постоянных рабочих мест.

Главный исполнительный директор Nucor Джон Ферриола заявил аналитикам, что это решение основано не на пошлинах, а является ответом на дерегулирование, сокращение корпоративных налогов и другие принятые ранее меры против демпинга и субсидирования другими странами.

Президент Американского института чугуна и стали (AISI) Томас Гибсон полагает, что это объявление отражает "импульс, который начинает набирать обороты в отрасли". Он добавил, что хотя для того, чтобы довести объемы производства стали до уровней перед рецессией 2007-2009 гг, еще многое предстоит сделать, "сейчас самое время плавить сталь в Америке".

Однако несмотря на усиление оптимизма в отношении будущего, котировки акций Nucor повысились всего на 4% с момента избрания Д.Трампа в ноябре 2016 года, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 вырос на 19%. Другие стальные компании также не показывают каких-либо впечатляющих успехов: бумаги Steel Dynamics подорожали на 12%, US Steel потеряли в цене 2%, а AK Steel вообще рухнули на 58%.

Падение цен на сталь в Китае и Европе указывает на то, что давление на отрасль является глобальным явлением. Несмотря на пошлины, американская промышленность по-прежнему тесно интегрирована с мировыми рынками стали. По данным AISI, в январе-ноябре прошлого года импорт занимал 23% стального рынка США по сравнению с 27% в 2017 году.

Хотя США закупают очень мало китайской стали, но на Китай приходится около половины мирового производства и потребления, из-за чего он оказывает самое значительное влияние на мировые рынки, отмечает директор Northwest Pipe Мишель Эпплбаум.

Цены на китайскую сталь с июля упали на 21%, продемонстрировав то же самое снижение, что и в США.