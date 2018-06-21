Минторг США расследует повышение цен на сталь после ввода пошлин

Министерство торговли США расследует недавнее повышение цен на сталь, чтобы определить, действительно ли некоторые участники рынка “незаконно обогащались” за счет новых пошлин, заявил министр торговли США Уилбур Росс в среду.

Росс сказал на заседании финансового комитета Сената, что цена на сталь на американском рынке выросла намного выше, чем это оправдано введенными администрацией Дональда Трампа 25-процентными пошлинами - возможно, по причине “спекулятивной деятельности”, когда некоторые рыночные посредники придерживали продукцию на складах.

Индикативные июньские цены на горячекатаную сталь в рулонах на Нью-Йорской товарной бирже в среду достигли отметки в $902 за тонну - на 53 процента выше, чем $589 за тонну годом ранее.

“Нет причин для того, чтобы рост цен на сталь сильно превышал ставку пошлины. И тем не менее, это происходит, - сказал Росс. - Это явно не результат ввода пошлин, это результат антисоциального поведения участников рынка”.

Росс не назвал виновных в скачке цен, но сообщил, что возобновление работы части простаивающих местных комбинатов поможет ослабить любую нехватку предложения к концу этого года. Министр упомянул, в частности, запуск доменного производства US Steel Corp в Гранит Сити, штат Иллинойс, мощностью 2,5 миллиона тонн стали в год.

Министерство приняло решение по первым 98 запросам об исключении стальной продукции компаний из списка облагаемых товаров, отклонив 56 и одобрив 42. Исключения получили заявки семи компаний here, импортирующих сталь из Японии, Швеции, Бельгии, Германии и Китая.

Ведомство получило порядка 4.000 запросов на исключение из-под действия пошлин более 20.000 отдельных видов стальной продукции, и 98 запросов на беспошлинный ввоз 2.503 позиций алюминиевой продукции, ставка на импорт которой составляет 10 процентов.

В случае, если продукция будет исключена из списка, компании-импортеры получат компенсацию уплаченных пошлин, сказал Росс.