Нефть дешевеет на фоне роста запасов

Цены на нефть снизились в четверг, расширив потери предыдущих сессий на фоне признаков растущего предложения и опасений, что спрос может быть ослаблен из-за перспективы замедления роста мировой экономики.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 9.45 торговались по $74,69 за баррель по сравнению с $75,04 при закрытии в среду.

Фьючерсы на североамериканскую смесь WTI снизились на 0,27 процента до $65,03 за баррель.

По итогам октября оба бенчмарка показали худшую динамику с июля 2016 года: Brent снизился за месяц на 8,8 процента, WTI - на 10,9 процента.

Падение цен продолжилось после выхода накануне данных Управления энергетической информации, согласно которым запасы нефти в США выросли шестую неделю подряд.

Кроме того, согласно подсчетам Рейтер, организация стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) нарастила производство в октябре до максимума с 2016 года, так как рост добычи в ОАЭ и Ливии с лихвой компенсировал сокращение поставок сырья из Ирана.