Последнее обновление: 17.09.2018 11:25

Цены на нефть стабильны, торговые войны сдерживают подъем рынка

Цены на нефть малоподвижны на утренних торгах понедельника, так как внимание инвесторов снова переключилось на торговый конфликт США и Китая, грозящий ударить по спросу на сырье.

К 9.46 фьючерсы на североморскую смесь Brent подросли на 0,10 процента до $78,17 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $69,07 за баррель, что на 0,12 процента выше предыдущего закрытия.

Цена октябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась у отметки 505,1 юаня за баррель.

Среди других факторов давления на нефтяные котировки аналитики называют рост числа буровых установок в США.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе увеличилось на семь штук до 867.

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