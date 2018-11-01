США разместят на границе с Мексикой больше военных, чем в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что до 15 тысяч солдат могут быть дислоцированы на границе с Мексикой, куда стягиваются караваны мигрантов. С соответствующим заявлением глава Белого дома выступил в среду, 31 октября.

Для сравнения: аналогичный по численности американский контингент размещен в Афганистане. В Сирии же для борьбы с "Исламским государством" задействовано в три раза меньшее число военных.

Трамп подчеркнул, что в приграничных районах, предположительно, будут сосредоточены от 10 до 15 тыс. военнослужащих.

Ранее глава Северного командования ВС США и командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси сообщил, что Пентагон авторизовал отправку 5239 солдат, которым предстоит нести службу у границы с Мексикой в течение 45 дней.

Еще 2 тыс. находятся в резерве, а 2100 военных из Национальной гвардии США уже дислоцированы в регионе.

Все военнослужащие будут вооружены, их задействование осуществляется в рамках операции "Верный патриот", в их задачи не будет входить прямое взаимодействие с прибывающими в США мигрантами.

Солдатам предстоит оказывать логистическую поддержку сотрудникам Службы таможенного и пограничного контроля США и работать над укреплением пограничных сооружений.

В США 13 октября направились около 7 тысяч человек из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, большинство из них прибыли в Мексику нелегально. По оценке волонтерской организации Pueblo Sin Fronteras, затем часть из них все же вернулась на родину, еще около 1700 человек решили воспользоваться предложением Мексики и остались в стране, так что теперь караван состоит примерно из 4 тысяч человек.

Они находятся в мексиканском муниципалитете Оахака в нескольких сотнях километров от границы с США. Некоторые из них перемещаются на автомобилях, пишет AFP.

По данным агентства, еще сотни мигрантов из Гондураса, в том числе женщины и дети, 29 октября на плотах переправились через реку Сучиате и так пересекли границу Гватемалы с Мексикой в обход пограничного контроля. Он находится на мосту в гватемальском городе Текун-Уман.

Ранее несколько тысяч человек попытались прорваться через него в Мексику, что закончилось столкновениями с полицией и гибелью одного мигранта.