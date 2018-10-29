Партнеры по коалиции предъявили Меркель ультиматум после неудачи на выборах

Младшие партнеры по коалиции предъявили консерваторам канцлера Германии Ангелы Меркель ультиматум после неудачи на региональных выборах, пригрозив расторгнуть союз, если политические результаты не улучшатся до 2019 года.

Христианско-демократический союз (ХДС) Меркель победил на выборах в земле Гессен на западе Германии в воскресенье, но, согласно оценкам предварительных результатов телекомпанией ZDF, получил лишь 27,2 процента голосов избирателей. На предыдущих выборах в 2013 году ХДС получил 38,3 процента голосов.

Социал-демократы (СДПГ) получили лишь 19,6 процента голосов - худший результат с 1946 года - по сравнению с 30,7 процента в 2013 году.

Лидер СДПГ Андреа Налес сказала, что оценит прогресс правящей коалиции при помощи дорожной карты, ясно дав понять, что партия в 2019 году должна продемонстрировать своим сторонникам ощутимые результаты, а иначе ее лидеры выйдут из коалиции с Меркель.

“Состояние этого правительства неприемлемо”, - сказала Налес.

Неудача ХДС в Гессене после того, как союзник Меркель в Баварии, партия Христианско-социальный союз (ХСС), показала худший результат на выборах с 1950 года, может резко усилить дебаты о том, кто и когда сменит Меркель на посту канцлера.

Ультраправая партия “Альтернатива для Германии” (АдГ), впервые вошла в парламент земли Гессен с 12,8 процента голосов, показали подсчеты ZDF. Это означает, что антимигрантская партия, которая в 2017 году впервые вошла в федеральный парламент, теперь представлена в законодательных органах всех земель Германии.