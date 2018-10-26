Последнее обновление: 26.10.2018 17:50

ЦБ Китая подтвердил намерение поддерживать стабильный курс юаня

Категории: Китай Банки

Китай сможет поддерживать стабильность юаня за счет устойчивых фундаментальных факторов и большого количества валютных резервов, сказал заместитель директора Народного банка Китая Пань Гуншэн в среду.

Регулятор примет макропруденциальные меры для стабилизации рыночных ожиданий и адресные меры для борьбы с рыночными рисками, сказал Пань на брифинге.

По словам Паня, Китай обладает достаточным объемом валютных резервов.

Объем резервов составил $3,087 триллиона в сентябре, снизившись на $52,9 миллиарда за первые девять месяцев 2018 года, при этом 43 процента сокращений пришлось на прошлый месяц.

Недавнее падение юаня связано с соотношением спроса и предложения на рынке и глобальной рыночной волатильностью, сказал Пань, подтвердив, что Китай не будет девальвировать валюту в попытке добиться конкурентного преимущества в условиях торговой войны с США.

Юань обновил минимум 22 месяцев к доллару в пятницу, поскольку фиксация курса валюты на более низком уровне, чем ожидалось, подкрепила мнение участников рынка о том, что власти позволят юаню продолжать снижаться.

С начала года юань потерял свыше 6 процентов к доллару.

Власти Китая накопили богатый опыт и разработали инструменты для борьбы с рыночной волатильностью, сказал Пань, предупредив спекулянтов, которые могут попытаться сыграть на ослаблении валюты.

Власти будут активно бороться с внешними рисками, вызванными торговым спором, сказал чиновник.

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