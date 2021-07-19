За полугодие активы банков Китая выросли на 9,2%

На конец июня общий объем активов банковской отрасли КНР составлял 328,8 трлн юаней ($50,8 трлн).

Июньский показатель на 9,2% превышает объем активов на ту же дату прошлого года, свидетельствуют данные Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности.

Доля безнадежных кредитов в общем объеме кредитования опустилась до 1,86% против 1,94% на начало текущего года, сообщает агентство "Синьхуа".

Совокупные активы страховщиков страны на конец июня составляли 24,8 трлн юаней, увеличившись за год на 12,7%.