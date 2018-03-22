Народный банк Китая повысил базовую ставку вслед за ФРС

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в четверг повысил краткосрочные процентные ставки вслед за аналогичным действием Федеральной резервной системы (ФРС) США, накануне увеличившей стоимость кредитования на 25 базисных пунктов - до 1,5-1,75% годовых.

Ставка семидневного обратного РЕПО, которая рассматривается как базовая процентная ставка в Китае, была увеличена на 5 базисных пунктов - до 2,55% годовых.

Такое решение было ожидаемо рынком. Аналогичные шаги НБК предпринимал в декабре 2017 года после предыдущего подъема процентных ставок в США.