Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару

Народный банк Китая в четверг на фоне очередного витка обострения торгового спора с США резко ослабил курс юаня к доллару на 0,73%, свидетельствуют данные регулятора.

США испытывают значительный дефицит в торговле с Китаем. Вашингтон многократно обвинял Пекин в искусственном занижении стоимости юаня по отношению к доллару, которое стимулирует китайский экспорт в США. В последние недели администрация Дональда Трампа стала вводить пошлины на китайские товары, Пекин вводит ответные пошлины.

В четверг регулятор установил средний обменный курс на уровне 6,6726 юаней за доллар, что на 492 пункта больше чем в среду, когда курс составил 6,6234.

С начала недели ЦБ Китая незначительно укреплял курс национальной валюты, однако в течение последних двух недель курс юаня снижался, обновляя несколько раз минимум с августа 2017 года и января 2018 года. Народный банк заверил, что сохранит обменный курс на рациональном и стабильном уровне.