ЦБ Китая повысил краткосрочные процентные ставки на фоне борьбы с финрисками

Центробанк Китая в четверг повысил ряд краткосрочных процентных ставок, в то время как власти страны пытаются бороться с финансовыми рисками без ущерба для роста экономики.

Решение, которое Народный банк Китая принял вслед за Федрезервом, рассматривается как способ избежать необходимости повышения ключевой ставки.

Китайский центробанк также сообщил, что Пекин будет сохранять жесткую монетарную политику в 2018 году.

“Это (решение о ставке) говорит нам о двух вещах. Во-первых, политика ФРС продолжает оставаться одним из факторов, которые влияют на принятие решений Народным банком Китая, - сказал Томми Се, экономист банка OCBC. - Во-вторых, в Китае пока не наметилось признаков замедления процесса финансового делевереджа”.

Народный банк Китая повысил ставку обратного РЕПО со сроками 7 и 28 дней на 5 базисных пунктов. Регулятор также сообщил, что повысил на 5 базисных пунктов ставки по годовым займам в рамках механизма среднесрочного кредитования (MLF).

Центробанк повысил краткосрочные процентные ставки впервые с марта, однако с того момента они росли сами по себе на фоне усилий властей, направленных на снижение долговой нагрузки в экономике.

Рост ВВП Китая начал замедляться в последние несколько месяцев на фоне увеличения стоимости заимствований и ужесточения борьбы с загрязнением атмосферы, что ударило по объемам промпроизводства и общей экономической активности.