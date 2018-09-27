Последнее обновление: 27.09.2018 17:08

Китай оставил ставки без изменений, несмотря на решение ФРС

Категории: Китай Банки

Китайский центробанк оставил краткосрочные процентные ставки без изменений в четверг, не последовав примеру Федрезерва, несмотря на риск того, что подобное решение может вновь усилить давление на юань.

ФРС в среду, как и ожидалось, повысила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2,00-2,25 процента.

Экономика Китая постепенно теряет импульс роста и сталкивается со все большим давлением в связи с введением США импортных пошлин.

ФРС, напротив, прогнозирует более быстрые, чем ожидалось ранее, темпы роста ВВП США в 2018 году и лишь небольшое замедление в 2019-м.

Китай в последнее время смягчает кредитную политику и пытается различными способами понизить стоимость финансирования на фоне ослабления экономической активности и роста торговых угроз США.

Шэн Сунчэн, советник Народного банка Китая по вопросам денежно-кредитной политики, сказал государственной газете The Beijing News, что повышение процентных ставок не вписывается в текущую экономическую ситуацию в Китае, поскольку стране необходимо понижать стоимость финансирования, чтобы поддержать компании и способствовать устойчивому росту ВВП.

“Повышение ставки ФРС окажет некоторое давление на юань в краткосрочной перспективе, однако оно не будет огромным, поскольку экономика Китая в целом стабильна”, - цитирует издание Шэна.

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