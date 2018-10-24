Последнее обновление: 24.10.2018 15:15

Deutsche Bank рассчитывает вернуться к прибыли, несмотря на ее падение в 3 квартале

Deutsche Bank сообщил в среду, что сможет выйти на прибыль по итогам этого года, впервые с 2014 года, несмотря на ее падение в третьем квартале на фоне реорганизации под новым руководством.

“Наши расходы под контролем, и у нас есть достаточный капитал для роста. Мы нацелены на то, чтобы стать прибыльными по итогам 2018 года, впервые с 2014 года”, - сказал глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг.

Банк зафиксировал падение чистой прибыли в третьем квартале 2018 года на 65 процентов. Чистая прибыль составила 229 миллионов евро ($263 миллиона) по сравнению с 649 миллионами евро годом ранее. Аналитики, опрошенные Рейтер, прогнозировали показатель на уровне 149 миллионов евро.

Выручка в третьем квартале уменьшилась на 9 процентов до 6,175 миллиарда евро по сравнению с 6,776 миллиарда евро годом ранее.

Банк сообщил, что добился определенного прогресса, однако отметил, что доходы за 2018 год, как ожидается, будут немного ниже, чем в 2017 году, из-за реорганизации инвестиционно-банковского подразделения.

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