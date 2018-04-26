Deutsche Bank объявил о сокращениях в инвестбанкинге на фоне резкого падения прибыли

Deutsche Bank в четверг отчитался о 79-процентном падении прибыли в первом квартале и объявил о масштабной реорганизации инвестбанкинга, предусматривающей сокращение торговли акциями и облигациями.

Банк намерен сократить рабочие места в подразделении и ограничить операции с хедж-фондами. Значительная доля сокращений придется на США и Азию. Эти меры должны позволить кредитору сильнее сфокусироваться на корпоративных клиентах.

Сокращение персонала “болезненно, но, к сожалению, неизбежно для обеспечения конкурентоспособности нашего банка в долгосрочной перспективе”, сказал глава кредитора Кристиан Зевинг.

Прибыль Deutsche Bank в первом квартале не дотянула до прогнозов аналитиков. Чистая прибыль составила 120 миллионов евро, в то время как аналитики, опрошенные Рейтер, прогнозировали показатель в 379 миллионов. Годом ранее чистая прибыль составила 575 миллионов.

Deutsche Bank сообщил, что сокращения в инвестбанкинге, как ожидается, отрицательно скажутся на выручке в 2018 году, “но улучшат наш доход в среднесрочной перспективе”.