Последнее обновление: 08.02.2018 17:23

Квартальная прибыль Commerzbank снизилась из-за слабости рынков, реструктуризации

Commerzbank в четверг отчитался о 51-процентном падении чистой прибыли в четвертом квартале на фоне слабости рынков и усилий немецкого кредитора, направленных на реструктуризацию.

Чистая прибыль второго по величине кредитора Германии за квартал, завершившийся в декабре, составила 90 миллионов евро ($110,5 миллиона), превысив прогноз аналитиков, опрошенных Рейтер, на уровне 69,7 миллиона евро.

“Мы добились хорошего прогресса в 2017 году, - сказал глава Commerzbank Мартин Цильке. - Однако также ясно, что нам еще предстоит работа, прежде чем мы достигнем рентабельности, на которую рассчитываем”.

Чистая прибыль банка за 2017 год составила 156 миллионов евро, снизившись на 44 процента по сравнению с предыдущим годом.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня вырос до 14,1 процента с 13,5 процента на конец третьего квартала, указав на восстановление банка.

Цильке сказал, что Commerzbank планирует выплатить дивиденды за 2018 финансовый год.

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