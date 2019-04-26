Выручка инвестиционного подразделения Deutsche Bank снизилась в I квартале

Выручка подразделения Deutsche Bank, занимающегося торговлей облигациями, сократилась на 19 процентов в первом квартале, сообщил кредитор в пятницу, указав на продолжающееся ослабление показателей инвестбанкинга.

Чистая выручка подразделения инвестбанкинга, на которое приходится более половины общей выручки Deutsche Bank, снизилась на 13 процентов до 3,3 миллиарда евро ($3,67 миллиарда) в квартале.

Чистая прибыль крупнейшего банка Германии составила 201 миллион евро, увеличившись на 68 процентов в годовом выражении.

“Результаты первого квартала демонстрируют силу нашей франшизы и продолжающийся прогресс в реализации наших планов на фоне очень сложных рыночных условий”, - сказал генеральный директор банка Кристиан Зевинг.

В четверг Deutsche Bank и второй по величине банк Германии Commerzbank сообщили, что прекратили переговоры о слиянии, поскольку риски заключения сделки, затраты на реструктуризацию и потребности в капитале свели на нет усилия, направленные на объединение двух кредиторов.